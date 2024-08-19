شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مقدمة البعثة البارالمبية يصل فرنسا استعدادًا لانطلاق بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

وصل وفد مقدمة البعثة المصرية إلى العاصمة الفرنسية باريس، قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري.

وعقد الوفد المصري اجتماعًا صباح اليوم، الإثنين، مع مسئولي اللجنة المنظمة؛ لاستلام مقر إقامة البعثة المصرية، والاطلاع على كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية، والاطمئنان على ترتيبات الإقامة وغيرها من الأمور الخاصة بالتسكين.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الأول من المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، بعد غدٍ الأربعاء، ويغادر الفوج الأخير إلى باريس الإثنين المقبل، استعدادا لبداية المنافسات.

وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و 68 فضية و67 برونزية.