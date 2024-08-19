شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفى الاسكواش تكشف سر ألوان الشعار الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة المحترفين للاسكواش (PSA)، الأسبوع الماضي، تغيير علامتها التجارية، وكذلك تعديل هيكل البطولات، والذي يقدم الفصل التالي من رياضة الاسكواش الاحترافية.

وتتجاوز عملية إعادة تصميم العلامة التجارية مجرد تغيير الاسم، حيث تعمل PSA لإنشاء هوية بصرية جديدة تجسد جوهر الرياضة النابض بالحياة والسريع، مع البقاء وفية للقيم الأساسية التي تحددها PSA

بالإضافة إلى شعار جديد واسم بطولات جديدة، تقدم العلامة التجارية الجديدة لـ PSA مجموعة من الألوان التي سيتم عرضها عبر جميع المنصات، بدءًا من الموقع الإلكتروني المعاد تصميمه إلى المواد الترويجية.



شعار الاسكواش



شعار الاسكواش

وتم اختيار كل لون بعناية ليرمز إلى الجوانب المختلفة التي تجعل من رياضة الاسكواش رياضة مثيرة وجذابة.

الأزرق الغامق: تكريمًا لمكان ميلاد القرع، وتكريمًا لجذورنا.

الأحمر: يجسد التشويق والعاطفة والحركة التي تميز كل مباراة.

اللون الأزرق المخضر: يمثل النجاح والثقة، وهما عنصران أساسيان في مهمة PSA.

الأصفر: يجسد الإثارة والطاقة التي توفرها كل بطولة PSA

اللون البرتقالي: يرمز إلى الإبداع والديناميكية التي تدفع الرياضة إلى الأمام.

جدير بالذكر أن أولمبياد لوس أنجلوس المقبلة، سوف تشهد أول مشاركة لرياضة الاسكواش، بدورة الألعاب الأولمبية، حيث يراهن الفراعنة على حصد أكثر من ميدالية في تلك اللعبة في ظل التفوق المصري والهيمنة على الألقاب العالمية فيها.