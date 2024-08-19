شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلى تبحث عقد الاجتماع الأول لمناقشة ملف الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تبحث لجنة التخطيط بالنادى الأهلى عقد أول اجتماع لها عقب إعلان مجلس إدارة النادى تشكيلها الرسمى أمس، الأحد؛ وذلك من أجل مناقشة ملف الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها لتدعيم فريق الكرة استعداداً للموسم الجديد.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وافق النادي الأهلي على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تعيين مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا للكابتن محسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته، كما قرر المجلس ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كلٍّ من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وزكريا ناصف.

شهد النادي الأهلي ثورة تغييرات وهيكلة إدارية على مستوى قطاع الكرة، شملت تشكيل لجنة التخطيط وإجراء تعديل على منصب مدير الكرة والإطاحة بمترجم مارسيل كولر ومن قبلهم قبول استقالة محسن صالح عن البقاء في لجنة التخطيط، حيث شهدت التغييرات الجديدة رحيل عضوين وانضمام عضوين جديد وتغيير منصب عضوين آخرين في قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

قررت لجنة التخطيط في اجتماعها اليوم تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته.

قررت لجنة التخطيط في اجتماعها اليوم، قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.. ووجهت إليه الشكر والتقدير عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.. وكلفت اللجنة الكابتن خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

وافقت لجنة التخطيط في اجتماعها على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم.. ووجهت إليه الشكر عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.