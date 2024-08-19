شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يسلم تقريره الفنى لـ عبد الواحد السيد لتسليمه لمجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

غادر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى بلاده لقضاء إجازة مع أسرته بعد انتهاء بطولة الدورى.

وقام جوميزبتسليم تقريره الفني عن الفريق واحتياجاته من صفقات جديدة وتمسك ببعض اللاعبين فى الفريق ممن تنتهى عقودهم إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، لتسليمه إلى مجلس إدارة الزمالك، فى ظل حصول جوميز على إجازته فى البرتغال، والمقرر أن تنتهى 28 أغسطس الجارى.

ومن المنتظر أن يقوم عبد الواحد السيد بتسليم تقرير جوميز إلى مجلس إدارة الزمالك، ليتم دراسة التقرير والبت فيه، قبل عودة جوميز من الإجازة، خاصة أنه يعود يوم 28 أغسطس، وتبدأ فترة إعداد الفريق يوم 29 من نفس الشهر.

وحصل جوميز على إجازة من الفريق ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة يوم 28 من الشهر الجاري لقيادة الفريق، بعد قضاء فترة الإجازة استعداداً لمباريات الموسم الجديد ولقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر له يوم 27 سبتمبر المقبل.

