بسبب زيزو وبن شرقي.. ممدوح عباس يحرج إدارة الزمالك ويوجه رسالة للجماهير

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا بخصوص تدخله لحسم صفقات الأبيض الصيفية.

وكانت عدة أنباء ترددت بخصوص تدخل ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق من أجل التجديد لـ أحمد سيد زيزو نجم الفريق، إضافة إلى تدخله لحسم صفقة أشرف بن شرقي للعودة إلى القلعة البيضاء.

وكتب عباس في تغريدة عبر منصة “x”: ‏”أنا لست مفوضا نيابة عن إدارة نادي الزمالك في تعاقداته أو تجديدها، أو الإعارة أو الشراء أو البيع”.

وأضاف: “كل هذا مسؤولية مجلس تم انتخابه يوم 21 أكتوبر 2023 وشكرا”.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.