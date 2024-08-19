والد محمد علي بن رمضان يحبط جماهير الاهلي بتصريحات مثيرة

كشفت تقارير تونسية آخر تطورات مفاوضات النادي الاهلي مع محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري للانتقال إلى صفوفه الصيف الجاري.

وارتبط اسم محمد علي بن رمضان بالانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت إذاعة «إكسبريس» التونسية تصريحات نقلا عن والد محمد علي بن رمضان: “اللاعب يشعر بالراحة داخل نادية المجري حتى الآن، ولا يرغب في الرحيل عنه تحت أي سبب”.

وأشار إلى أن لاعب فرينكفاروزي المجري ليس لديه نية واضحة في الانتقال إلى الاهلي، ويرغب في استكمال مهمته مع فريقه الروسي.

وشدد على أن بن رمضان يشارك ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في المباريات الماضية.

وأوضح البرنامج، أن بن رمضان لديه طموحات كبيرة في البقاء مع فريقه الحالي من أجل قطع خطوة جيدة في الاحتراف بأوروبا واستكمال تجربته الناجحة حتى الآن.

وأكدت الإذاعة التونسية على أن هناك ضغوطات قوية من إدارة الاهلي للحصول على توقيع بن رمضان، ولكن اللاعب مستمر مع فريقه، ويشعر بالراحة.

واتمت: “الاهلي رفع قيمة المقابل المادي لـ مليوني و700 ألف دولار، من أجل التعاقد مع اللاعب، ولكن لا يوجد أي اتفاق رسمي حتى الآن بين جميع الأطراف”.