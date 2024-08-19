"هل حققتم الدوري؟".. جوميز ينتقد احتفال جماهير الزمالك بالفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

انتقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، طريقة احتفال جماهير الأبيض، بالفوز على الأهلي في الدور الأول من بطولة الدوري المصري.

وقال جوميز خلال تصريحات تلفزيونية: "إذا أردنا أن نكون أفضل في الزمالك يجب أن ننغلق على أنفسنا ولا نكشف عن كل شيء في الإعلام".

أضاف: "ويجب أن يكون قرار شراء اللاعبين بين المدرب والإدارة لأنه لو في يد المدرب فقط سأطلب التعاقد مع مبابي في الزمالك وهذا غير معقول".

وأوضح: "الفوز على الأهلي في حد ذاته بطولة، ولكن لا يجب أن تحتفل كأنك حصلت على الدوري هذا يثبت أنك تمتلك عقلية صغيرة ومن المفترض أن يتحول الفوز على الأهلي لشيء طبيعي الأهم هو الدوري".

وتابع: " كنت أفضل الفوز على الأهلي في نهائي الكأس بدلًا من الفوز في مباراة الدوري".

وأتم تصريحاته: "نخوض عدد كبير جدًا من المباريات، في كل بلدان العالم يجب أن تحصل على إجازة شهرين ونصف للفصل بين المواسم، كيف يتم وضع الكأس في هذا الموعد، لا يوجد وقت الإجازة ولفترة الإعداد، وأنا في هذه اللحظة سأخسر احترام اللاعبين لي".

اقرأ أيضا:

"على الجماهير أن تتفهم".. جوميز يفجر مفاجأة بشأن رحيل زيزو

تخطي تاريخي.. ماذا قدم عبدالله السعيد مع الزمالك منذ انضمامه؟