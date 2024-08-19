"رغم الضغط الكبير".. والد بن رمضان يصدم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق عبدالرؤوف والد التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري على إمكانية انتقال نجله للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لإذاعة إكسبريس إف إم التونسية نفلت تصريحات لـ عبد الرؤوف بن رمضان، وقال خلالها: "بن رمضان لا يريد مغادرة فريقه في الوقت الحالي، ويشعر بالارتياح مع فريقه ويلعب بشكل أساسي، ولذلك لا يريد الرحيل في الوقت الراهن".

وأضاف والد اللاعب: "بن رمضان لا يرغب في الانتقال إلى النادي الأهلي، رغم الضغط الكبير على اللاعب، لكنه يفضل البقاء في فريقه المجري الموسم المقبل".

وكان النادي الأهلي قدم عرضا للاعب التونسي، ودخل في مفاوضات مع ناديه المجري من أجل دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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