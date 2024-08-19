"لست مفوضا للتعاقدات عن الزمالك".. ممدوح عباس يوجه رسالة نارية لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة قوية، بشأن تدخله في بعد القرارات الخاصة بالتعاقد مع صفقات جديدة أو التجديد لبعض اللاعبين داخل الفريق الأبيض.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": "أنا لست مفوضا نيابة عن إدارة نادي الزمالك، في تعاقداته أو تجديدها، أو الإعارة أو الشراء أو البيع، كل هذا مسؤولية مجلس تم انتخابه يوم 21 أكتوبر 2023 و شكرا".

جدير بالذكر، أن العديد من التقارير خرجت خلال الفترة الماضية، تؤكد تدخل ممدوح عباس من أجل تعاقد نادي الزمالك مع بعض اللاعبين على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي، وأيضا تجديد عقد أحمد سيد زيزو.

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