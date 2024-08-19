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أحمد شوبير: بصراحة وبدون زعل لازم إدارة الأهلي تمشي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

سخر الإعلامي أحمد شوبير، من مطالبة البعض برحيل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بصراحة وبدون زعل لازم إدارة الأهلي تمشي لأنهم فاشلين في الصفقات والدليل وسام ابوعلي وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد".

أكمل: "وده طبعا خسرهم كل البطولات زي الدوري والكأس والسوبر وأفريقيا في الموسم اللي لسه خلصان من كام يوم!!!".

أضاف: "ده كمان جابوا يحيى عطية الله من كام يوم وجددوا لعلي معلول والسولية ولسه في صفقتين جامدين في الطريق وده بيأكد فشلهم الذريع جدا".

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