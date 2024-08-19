شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصير زيزو مع الزمالك بعد جلسة حسام المندوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الزمالك مصير أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الكرة الأول، خاصة فى ظل تلقى اللاعب عروضًا للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ونرصد فى الأسطر التالية كافة ما يدور حول مصير زيزو فى صيغة سؤال واجابة، كالتالى:

س.. كيف تعامل الزمالك مع عرضى العربى القطرى ونيوم السعودى لزيزو؟

ج.. تلقى الزمالك فى الأيام الأخيرة عرضين من نادى نيوم السعودى والعربى القطرى لضم أحمد مصطفى زيزو من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء عرض نيوم السعودى الذى قدم للزمالك بقيمة 5 ملايين دولار، سيتم سدادها على عدة أقساط، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك، وجاء عرض نادى العربي القطرى مقابل 3 ملايين دولار للزمالك، قبل أن يتم زيادة قيمة العرض لـ 4 ملايين دولار، مع إمكانية حصول الزمالك على خدمات السورى عمر السومة على سبيل الإعارة، ولم يبد الزمالك موافقته على العرض حتى الآن.

س.. ما هو شرط الزمالك لبيع زيزو؟

ج.. حدد مسئولو الزمالك سعر بيع زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك فى ظل العروض التى تلقاها اللاعب، واشترط حسين لبيب أن يتلقى أحمد زيزو عرضًا لا تقل قيمته عن 8 ملايين دولار من أجل مناقشته، ودراسة إمكانية الموافقة على بيع اللاعب من عدمه، وأكد مسئولو الزمالك أن أى عرض أقل من تلك القيمة لن يتم الالتفات إليه.

س.. وما هى كواليس الجلسة التى عقدها زيزو ووالده مع حسام المندوه؟

ج.. كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، كواليس الجلسة التى جمعته بأحمد مصطفى زيزو ووالده بمكتبه بالقلعة البيضاء، لمناقشة مصير اللاعب فى ظل تلقيه عروضًا للرحيل عن النادى.

وقال المندوه، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تحدثنا خلال الجلسة حول مصير زيزو مع نادى الزمالك، وأبلغت اللاعب بتمسك مجلس الإدارة بالكامل باستمراره مع القلعة البيضاء، خاصة أنه أحد أهم العناصر فى صفوف الزمالك.

وأضاف أمين صندوق نادى الزمالك، أنه من المقرر تحديد موعد لجلسة أخرى سيتم عقدها مع اللاعب ووالده لحسم ملف التجديد للزمالك، فى ظل رغبة الإدارة فى استمرار اللاعب وعدم رحيله.

س.. وماذا عن موقف جوزيه جوميز من رحيل زيزو عن الزمالك؟

ج.. قال جوزيه جوميز، "يجب على الجماهير أن تعى أن من الممكن أن يرحل لاعب مهم فى وقت ما فقد يجلب النفع للفريق، وإذا رفض النادى رحيله قد يفقد الشغف معك ويفقد قيمته، زيزو لاعب احترافى بشكل كبير، ويحب التمرين بشكل قوى، وهو ملتزم لأبعد الحدود، فبالتالى لا أمانع رحيل زيزو عن الزمالك إذا كان النادى سيستفيد من هذا الانتقال، خاصة فى ظل حاجة النادى للأموال لحل أزماته المالية".