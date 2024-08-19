شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يربط رفع القيد بحسم صفقة أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربى أشرف بن شرقى ، لاعب الزمالك السابق، من العودة بقوة إلى ميت عقبة، بعد دخول مسئولي النادى فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب وشقيقه خلال الساعات الماضية، لإقناعه بالانضمام للفرق وتدعيم صفوف الأبيض فى الميركاتو الصيفى.

وكشف مصدر مسئول فى نادى الزمالك أن الزمالك ينتظر رفع إيقاف القيد عن الفريق لحين إتمام صفقة بن شرقى بشكل رسمي، حتى يتم قيد اللاعب في صفوف الفريق.

وأضاف المصدر، أن صفقة بن شرقى ستتم خلال ساعات بعد التواصل مع رشيد بن شرقى شقيق اللاعب، والمرونة فى التعامل بين النادى وبن شرقى.

واختتم المصدر بأن المبلغ المطلوب من الزمالك لرفع إيقاف القيد والخاص بمستحات مساعدى فيريرا المدير الفني السابق ليس عقبة لسداده، ولكن المجلس ينتظر إتمام الصفقة حتى يتم رفع القيد رسميا.