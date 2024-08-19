7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 19 أغسطس 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، محاولات طبية لتجهيز محمد صبحى قبل مواجهة الأهلي فى السوبر الأفريقي، اتحاد الكرة يحدد 21 سبتمبر موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين .

اتحاد الكرة يحدد 21 سبتمبر موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة 21 سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لانطلاق دورى المحترفين في الموسم الجديد، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة صعود الفرق الثلاثة الأولى بدورى المحترفين الجديد إلى الدورى الممتاز مباشرة، حيث تم إلغاء فكرة مشاركة الفريق الثالث بدورى المحترفين فى دورة ترقى مع أوائل المجموعات بدورى القسم الثانى ب لتحديد الفريق المتأهل الثالث للدورى الممتاز كما كان الوضع فى الموسم الجديد. "شرطان" لحراسة محمد عواد مرمى الزمالك فى السوبر الأفريقي أمام الأهلي ينتظر الزمالك الجلسة المرتقبة مع محمد عواد لحسم مصيره النهائي من تجديد تعاقده، حيث قدم الزمالك عرضًا للحارس للتجديد 3 سنوات مقابل ما يقرب من 10 ملايين جنيه، وهو ما رفضه اللاعب، خاصة أن عقده القديم كان بقيمة تصل لـ18 مليون جنيه، ووافق عواد على تخفيض راتبه ولكن ليس بهذا القدر، وهو ما عطل مفاوضات التجديد مع الحارس.

محاولات طبية لتجهيز محمد صبحى قبل مواجهة الأهلي فى السوبر الأفريقي

يبذل الجهاز الطبي لفريق الزمالك ، برئاسة الدكتور محمد أسامة، مجهودًا مضاعفًا من أجل تجهيز الحارس محمد صبحى الذى تعرض لإصابة بشرخ فى عظمة الكتف أثناء الاستعداد لمواجهة بيراميدز في الدوري، ما أدى لاستبعاد اللاعب من حسابات الجهاز الفني، خاصة أن تلك الإصابة تحتاج لفترة تأهيل تصل إلى 4 أسابيع حتى يتمكن الحارس من العودة للمشاركة في التدريبات، ومن ثم المباريات الرسمية للفارس الأبيض.

الأهلي يكثف جهوده لضم عمر الساعي بعد تعثر صفقة بن رمضان

يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم في الإسماعيلي من أجل حسم صفقة التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم مركز الوسط بلاعب جيد فى الميركاتو الحالي، لتلبية احتياجات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد عقوية خصم 6 نقاط من النادى الذى لم يشارك بفريقى المرتبط 2004 ، 2006 فى دورى المحترفين للموسم الجديد 2024 - 2025، وذلك فى حال المنافسة على اللقب أو الهبوط.

كشف مصدر مسئول بالنادي المصري، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إدارة النادي بدأت مخاطبة مسئولي استاد هيئة قناة السويس لاستضافة مباريات الفريق البورسعيدي في الدوري الموسم المقبل.