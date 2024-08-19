شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية أضعف خط هجوم والبلدية الأسوأ دفاعياً فى دوري 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تصدر فريق بلدية المحلة قائمة أضعف خط دفاع فى مسابقة دوري 2023-2024، بعدما اهتزت شباك الفريق المحلاوي بـ65 هدفاً، بينما جاء فريق الداخلية على رأس قائمة أسوأ خط هجوم، حيث لم يسجل لاعبوه سوى 17 هدفاً فقط على مدار الموسم.

وفشلت 3 أندية في مواجهة تيار الهبوط بمسابقة الدوري بعدما صارعت طوال الموسم تراجع النتائج، التي أودت بها إلى قاع جدل التدريب في نهاية المسابقة، حيث هبطت فرق "الداخلية، المقاولون العرب، وبلدية المحلة" إلى دوري المحترفين.



الداخلية وبلدية المحلة

أسوأ خط دفاع

1ـ بلدية المحلة: استقبل 65 هدفاً

2ـ المقاولون العرب: استقبل 57 هدفاً

3ـ البنك الأهلي: استقبل 45 هدفاً

4ـ الجونة: استقبل 44 هدفاً

5ـ الداخلية: استقبل 43 هدفاً

6ـ الإسماعيلي: 43 هدفاً

7ـ فاركو: 43 هدفاً

أضعف خط هجوم

1ـ الداخلية: سجل 17 هدفاً

2ـ طلائع الجيش: 30 هدفاً

3ـ الاتحاد السكندري 30 هدفاً

4ـ بلدية المحلة: سجل 31 هدفاً

5ـ الجونة: سجل 32 هدفاً

6ـ المقاولون: 32 هدفاً

7ـ فاركو: 32 هدفاً