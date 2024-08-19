شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تشارك فى معرض للمنتجات اليدوية والتراثية بمهرجان "العالم علمين" والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة الشباب والرياضة فى معرض للمنتجات اليدوية والتراثية، بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي، بمهرجان "العالم علمين"، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 أغسطس الجاري.

وتضمنت المنتجات (خوص، جلود، زجاج سيناوي، اكسسوارات)، ومنتجات أخرى متنوعه من المحافظات المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب من خلال التوسع في اقامة معارض بداخلها لتسويق منتجات الشباب، بالإضافة إلى إقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة، وتحقيق دخل مناسب يمثل دعما كبيرا لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات.