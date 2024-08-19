كواليس أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح وقرار المحكمة

أجريت أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اليوم الاثنين بمجمع جنايات مطروح.

وظهر أحمد فتوح، لاعب الزمالك، بحالة نفسية سيئة أثناء جلسة محكمة مطروح اليوم الاثنين خلال مجريات القضية المتهم فيها بالتسبب فى قتل أمين شرطة في حادث سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.

ودافع ظهير الأبيض عن نفسه في الاتهامات الموجه له بتهمة القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش أثناء قيادته للسيارة على طريق الساحل الشمالي.

وقال فتوح خلال الجلسة: “أنه لم يقصد أن يصدم المجني عليه أثناء قيادته للسيارة مشيرًا إلى عدم تعاطيه المخدرات ولم يقصد أن يتسبب في موت الشبكي.

وطالب محامي لاعب الزمالك بتأجيل جلسة محاكمة المتهم إلى حين إطلاعه على أوراق التحقيق، حيث أنه تولى الإطلاع عليها.

كما طالب محامي فتوح بإخلاء سبيل موكله، وذلك بسبب حسن نيته وعدم هروبه وتقديم نفسه للعدالة بعد واقعة دهس أمين الشرطة، الذي كان يؤدي عمله، وذلك بضمان محل عمل اللاعب، وسهوله الوصول إليه وذلك بحكم وجود أطفال قصر له، في ظل وفاة والديه.

وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية تأجيل محاكمة لاعب الزمالك لجلسة 16 سبتمبر المقبل مع استمرار حبسه.