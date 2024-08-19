شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يوجه الشكر لـ أحمد ساري ويتمنى له التوفيق والان مع تفاصيل الخبر

وجه مجلس إدارة الاتحاد السكندري، في بيان رسمي، الشكر لأحمد ساري المدير الفني للفريق، متمنياً له التوفيق فى الفترة المقبلة.



وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى يؤكد على خالص شكره و تقديره لـ أحمد سارى أحد أبناء النادى الأوفياء ، على الفترة التي قاد فيها الفريق الأول لكرة القدم بكل وفاء و أخلاص ، متمنين له كل التوفيق و التقدم في خطواته القادمة.

وكان الاتحاد السكندري تعرض للهزيمة في المباراة الأخيرة بالدوري من المصري بهدفين نظيفين.

واستقر الاتحاد السكندري في المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 11 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 42.