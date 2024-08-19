شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ميداليات الدورة البارالمبية فى باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى لرفع الاثقال البارالمبى عن ميداليات الدورة التي تستضيفها باريس فى الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى 8 سبتمبر المقبل.

وجاءت الميداليات بنفس تصميم ميداليات الدورة الأولمبية التي اختتمت منذ أيام من حيث الشكل للميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية.

وفى السياق ذاته، وصل وفد مقدمة البعثة المصرية إلى العاصمة الفرنسية باريس، قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري.



الذهبية



الميدالية



ميداليات البارالمبياد



ميداليات البطولة

وعقد الوفد المصري اجتماعًا صباح اليوم، الإثنين، مع مسئولي اللجنة المنظمة؛ لاستلام مقر إقامة البعثة المصرية، والاطلاع على كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية، والاطمئنان على ترتيبات الإقامة وغيرها من الأمور الخاصة بالتسكين.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الأول من المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، بعد غدٍ الأربعاء، ويغادر الفوج الأخير إلى باريس الإثنين المقبل، استعدادا لبداية المنافسات.

وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

