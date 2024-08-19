شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة البارالمبية يطمئن على استعدادات استقبال البعثة المصرية فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مع عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية ومدير البعثة؛ للاطمئنان على ترتيبات استقبال البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تقام فى الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري.

ووصل وفد مقدمة البعثة المصرية على باريس، بقيادة عماد رمضان مدير البعثة، لمتابعة كافة الترتيبات فى فرنسا قبل سفر المنتخبات، ومن أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالإجراءات الإدارية واستلام مقر الإقامة داخل القرية الأولمبية في باريس.

وتوجه مصطفي بالشكر إلى الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على الدعم الكبير للبعثة المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس، متعهدين برفع اسم مصر عاليًا في المحفل البارالمبي.

وكان الدكتور حسام الدين مصطفى قد أعلن عن اختيار الثنائي رحاب رضوان بطلة رفع الأثقال و علي الزيني بطل التجديف، لرفع علم مصر فى افتتاح الدورة البارالمبية.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الأول من المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، بعد غدٍ الأربعاء، ويغادر الفوج الأخير إلى باريس الإثنين المقبل، استعدادا لبداية المنافسات.

وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و 68 فضية و67 برونزية.