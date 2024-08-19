شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة البحث عن معسكر خارجى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي للتطلع نحو منافسات الموسم القادم، وذلك بعد اكتمال مشواره في جميع البطولات خلال الموسم الجاري، والذي تُوج فيه بـ 4 ألقاب.

وكان من المقرر أن يستعد الاهلى لمواجهة فاركو غداً الثلاثاء بدور الستة عشر لكأس مصر لولا اعتذار المارد الاحمر عن استكمال البطولة ، وكان الأهلي قد أعلن منح مدربه مارسيل كولر وجهازه المعاون فترة راحة بعد حسم الدوري، على أن يتولى سامي قمصان قيادة الفريق لحين عودته.

كما أعلن الأحمر اعتذاره عن عدم استكمال الكأس ومنح اللاعبين الراحة وإرسالهم لمعسكر منتخب مصر مع بدء الأجندة الدولية في أول سبتمبر.

شهد النادي الأهلي ثورة تغييرات وهيكلة إدارية على مستوى قطاع الكرة، شملت تشكيل لجنة التخطيط وإجراء تعديل على منصب مدير الكرة والإطاحة بمترجم مارسيل كولر ومن قبلهم قبول استقالة محسن صالح عن البقاء في لجنة التخطيط، حيث شهدت التغييرات الجديدة رحيل عضوين وانضمام عضوين جديد وتغيير منصب عضوين آخرين في قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

وافق النادي الأهلي على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تعيين مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا للكابتن محسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته، كما قرر المجلس ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كلٍّ من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وزكريا ناصف.

قررت لجنة التخطيط في اجتماعها اليوم تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته.

قررت لجنة التخطيط في اجتماعها اليوم، قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.. ووجهت إليه الشكر والتقدير عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.. وكلفت اللجنة الكابتن خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

وافقت لجنة التخطيط في اجتماعها على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم.. ووجهت إليه الشكر عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.