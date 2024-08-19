رسميًا.. أحمد عبد القادر ينضم إلى نادي قطر

أعلن نادي قطر الرياضي القطري مساء اليوم الإثنين، عن التعاقد رسميًا مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وانضم أحمد عبد القادر إلى صفوف نادي قطر الرياضي بشكل رسمي قادمًا من الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة.

ونشر الموقع الرسمي لنادي قطر القطري صور أحمد عبد القادر أثناء تقديمه بشكل رسمي لوسائل الإعلام.

وانتقل نجم القلعة الحمراء إلى الدوري القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وخاض عبد القادر مع المارد الأحمر 113 مباراة في كافة المسابقات، وأحرز خلالهم 20 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ويستعد عبد القادر لخوض التدريبات الجماعية رفقة فريقه اليوم الاثنين استعدادًا لمباراة الشمال يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر.

ويتذيل فريق قطر جدول ترتيب الدوري القطري دون نقاط بعد جولتين.