غياب ميسي ودي ماريا عن قائمة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

شهدت قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026، غياب الثنائي ليونيل ميسي، وأنخيل دي ماريا.

ويغيب ليونيل ميسي عن قائمة منتخب الأرجنتين بعدما تعرض للإصابة خلال نهائي كوبا أمريكا ولم يتعافى حتى الآن.

كما يغيب أنخيل دي ماريا عن قائمة منتخب بلاده لأول مرة بسبب اعتزاله اللعب دوليا.

ويستعد منتخب راقصي التانجو الأول لكرة القدم، للمشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم 2026 القادم، في دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

قائمة منتخب الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

جاءت القائمة وفقًا لما أعلنها ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني كالتالي:

حراسة المرمى: والتر بينيتيز- جيرونيمو رولي- إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: جونزالو مونتيل- ناهويل مولينا- كريستيان روميرو- جيرمان بيزيلا- ليوناردو باليردي- نيكولاس أوتاميندي- ليساندرو مارتينيز- نيكولاس تاجليافيكو- فالينتين باركو.

الوسط: لياندرو باريديس- جويدو رودريجيز- أليكسيس ماك أليستر- إنزو فيرنانديز- جيوفاني لو سيلسو- إيزاكويل فيرنانديز- رودريجو دي بول- نيكولاس جونزاليز.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- ماتياس سولي- جوليانو سيميوني- فالينتين كاربوني- جوليان ألفاريز- لاوتارو مارتينيز- فالينتين كاستيانوس.

وسيلاقي منتخب الأرجنتين نظيره تشيلي يوم 6 من شهر سبتمبر القادم.

فيما ستقام مباراة راقصي التانجو ضد كولومبيا يوم 10 من الشهر ذاته في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب الأرجنتين قد توج بلقب كوبا أمريكا خلال الصيف الحالي.