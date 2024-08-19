عرض قطري ينافس الزمالك وبيراميدز على التعاقد مع روجيرو ميكالي

تلقى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عدة عروض خلال الفترة الحالية عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024، أبرزها من أندية الزمالك وبيراميدز.

وقاد ميكالي منتخب مصر الأولمبي لتحقيق المركز الرابع خلال أولمبياد باريس 2024.

وذكرت صحيفة الراية القطرية، أن روجيرو ميكالي في مقدمة المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية لمنتخب قطر الأولمبي، وذلك خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وأشارت الصحيفة إلى أن كايو زيلر وكيل أعمال ميكالي، أكد وجود مفاوضات شفوية بين المدرب البرازيلي واتحاد الكرة القطري من أجل تولي قيادة المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا.

وأوضح وكيل المدرب البرازيلي، أن ميكالي تلقى عدة عروضًا أخرى منها منتخب سوريا، بالإضافة إلى أندية مصرية مثل الزمالك وبيراميدز، وأيضًا منتخبات متعددة في قارة أمريكا الجنوبية”.

وكانت عدة تقارير تداولت بخصوص رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام في الاستفادة من قدرات ميكالي في منصب آخر بعد نهاية رحلته مع منتخب مصر الأولمبي.