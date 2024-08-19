شوبير يسخر من المطالبين برحيل إدارة الأهلي: طبعا خسرتهم كل البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:
سخر الإعلامي أحمد شوبير، من مطالبة البعض برحيل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب.
وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بصراحة وبدون زعل لازم إدارة الأهلي تمشي لأنهم فاشلين في الصفقات والدليل وسام ابوعلي وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد".
أكمل: "وده طبعا خسرهم كل البطولات زي الدوري والكأس والسوبر وأفريقيا في الموسم اللي لسه خلصان من كام يوم!!!".
أضاف: "ده كمان جابوا يحيى عطية الله من كام يوم وجددوا لعلي معلول والسولية ولسه في صفقتين جامدين في الطريق وده بيأكد فشلهم الذريع جدا".
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