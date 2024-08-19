الاتحاد السكندري يوجه الشكر لمدربه بعد انتهاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، توجيه الشكر لأحمد ساري المدير الفني، والاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل النادي.

وذكر النادي السكندري في بيانه، أن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي يؤكد على خالص شكره و تقديره للكابتن أحمد سارى أحد أبناء النادى الأوفياء، على الفترة التي قاد فيها الفريق الأول لكرة القدم بكل وفاء وإخلاص، متمنين له كل التوفيق والتقدم في خطواته القادمة.

وأنهى فريق الاتحاد السكندري بطولة الدوري المصري الممتاز، في المركز الـ11 برصيد 41 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 14 والخسارة في 11.

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