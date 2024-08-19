بابا فاسيليو مديراً فنياً للاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:
أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.
وجاء توقيع المدرب الجديد في حضور "مصيلحي" وأحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى ومحمد أحمد سلامة ومحمد البحيري أعضاء مجلس الإدارة وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين.
ووافق مجلس إدارة الاتحاد السكندري بالإجماع على التعاقد مع "فاسيليو" لقيادة فريق الكرة في الموسم الجديد 2024-2025، لما يمتلكه من خبرات كبيرة.
وسوف يتم الإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري والطبي عقب استقرار المدير الفني عليه خلال الـ 48 ساعة القادمة.
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