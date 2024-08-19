صحفي فرنسي يكشف موعد انضمام عبد المنعم لنادي نيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف صحفي فرنسي موعد انضمام مدافع النادي الأهلي، محمد عبد المعم، إلى نادي نيس الفرنسي.

وكتب لويك تانزي الصحفي بصحيفة ليكيب الفرنسية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون المدافع محمد عبدالمنعم في التدريبات يوم الأربعاء أو الخميس مع نيس".

وكان قد نشر لويك خبر على صحيفة "ليكيب" يفيد بأن الأهلي المصري ونيس الفرنسي توصلا لاتفاق من أجل انتقال عبد المنعم بقيمة 4 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مكافأة في العقد لمحمد عبد المنعم بقيمة مليون دولار، على الرغم من دخول نادي بولونيا في صفقة المدافع بقوة.

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