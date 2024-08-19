"ده كلام الفهلوة".. إبراهيم فايق يوجه رسالة قوية للخطيب بعد التعديلات الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بتغيير بعض المناصب داخل الأحمر، وعلى رأسها رحيل خالد بيبو من منصب مدير الكرة.

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏الإدارة اللي تقرر في عز نجاحاتها واستحواذها على البطولات المحلية والإفريقية إنه تعمل تعديلات في هيكلها الأساسي.. هي إدارة تبحث عن استمرارية البقاء على القمة بتحاول تاخد بالأسباب مش بالرصيد".

أضاف: "غيرها يقولك يا عم ما هي ماشيه وبتطلع قماش والدنيا حلوة ألعب في الخلطة ليه؟ الحقيقة ده كلام الفهلوة".

أكمل: "إنما كلام الشغلانة بيقول أهم وأفضل وقت للتعديل وأنت ناجح وواقف على رجلك علشان ده معناه أنك بتطور من نفسك ومش واقف مكانك ولا مستني تفشل علشان تنزل الأبديت الجديد".

أوضح: "الكلام ده يتحسب للنادي الأهلي وعلى رأسه كابتن محمود الخطيب.. محدش يعرف يعمل كده غيره.. محدش يعرف يواجه جمهوره بالتغييرات دي ويحافظ على الأسباب في الغرف المغلقة غيره.. المسألة تراكم خبرات ومسؤولية كبيرة وشخصية لها مواصفات خاصة".

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