نادي قطر القطري يقدم أحمد عبد القادر لاعبا للفريق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
قدم نادي قطر القطري أحمد عبد القادر لاعبا للفريق الأول لكرة القدم قادما من نادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم.
ويرتدي أحمد عبد القادر القميص رقم 9 مع فريق قطر الذي أنهى الموسم الماضي الدوري القطري في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.
وكان قد انضم عبد القادر إلى الأهلي قادما من سبارتا براج البلجيكي في موسم 2020/21.
وخاض مع الأهلي 113 مباراة بجميع المسابقات، ساهم خلالهم في 32 هدفا (سجل 20 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة).
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