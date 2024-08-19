نادي قطر القطري يقدم أحمد عبد القادر لاعبا للفريق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قدم نادي قطر القطري أحمد عبد القادر لاعبا للفريق الأول لكرة القدم قادما من نادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويرتدي أحمد عبد القادر القميص رقم 9 مع فريق قطر الذي أنهى الموسم الماضي الدوري القطري في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وكان قد انضم عبد القادر إلى الأهلي قادما من سبارتا براج البلجيكي في موسم 2020/21.

وخاض مع الأهلي 113 مباراة بجميع المسابقات، ساهم خلالهم في 32 هدفا (سجل 20 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة).

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