عبد المنعم يوجه رسالة لأحمد فتوح بعد استمرار حبسه (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دعم مدافع النادي الأهلي، محمد عبد المنعم، صديقه أحمد فتوح لاعب الزمالك، عقب استمرار.

ونشر عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" صورة تجمعه مع فتوح، وكتب: "أنضف وأطيب وأجدع واحد ممكن تتعامل معاه، ووقت ما تحتاجه أول واحد يبقى جنبك، ربنا يفك كربك يا صاحبي".

وأقيمت محاكمة لاعب الزمالك، أحمد فتوح، صباح اليوم الإثنين، بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثير المخدر، ودهس المجني عليه "السيد أحمد" والتسبب في وفاته.

وظهر أحمد فتوح لأول مرة خلف القضبان، بعدما أجلت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية جنايات، نظر محاكمته إلى جلسة 16 سبتمبر مع استمرار حبسه.

وتوجه وفد من نادي الزمالك إلى الإسكندرية صباح أمس الأحد، لتقديم واجب العزاء لأسرة السيد أحمد السيد الشبكي ضحية حادث أحمد فتوح.

وتكون الوفد من، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي وعبد الواحد السيد مدير الكرة ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيد عبد الله نيمار، بالإضافة إلى سيف جعفر ومصطفى الزناري لاعبي الفريق.