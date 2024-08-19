الامارات | تييري هنري يستقبل من تدريب فرنسا بعد فضية أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترك النجم السابق تييري هنري منصبه مدربا للمنتخب الفرنسي الأولمبي بعد قيادته إلى الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2024، كما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد المحلي للعبة بأن هنري (47 عاما) بطل العالم مع منتخب بلاده كلاعب عام 1998، الذي كان مرتبطا بعقد حتى يونيو 2025، اتخذ هذا القرار "لأسباب يزعم أنها شخصية بالنسبة إليه".

وتسلّم أفضل هداف في تاريخ أرسنال الإنجليزي مهامه الفنية الصيف الماضي، وقاد المنتخب الأولمبي لإحراز ميداليته الأولى منذ فوزه بذهبية أولمبياد لوس أنجليس عام 1984.

وخسر منتخب "الديوك" النهائي أمام إسبانيا 3-5 بعد التمديد، لينهي مسيرة واعدة بدأت بشكل غير ميمون بعدما اضطر هنري إلى إجراء العديد من التغييرات على فريقه قبل انطلاق الألعاب بسبب رفض بعض الأندية السماح للاعبيها بالمشاركة في العرس الرياضي الأولمبي.

وتابع الاتحاد في بيان نقلا عن هنري قوله "أود توجيه الشكر إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه فيليب ديالو الذي منحني هذه الفرصة الرائعة".

وأضاف "حصد الميدالية الفضية لبلادي في الألعاب الأولمبية سيبقى أكبر فخر في حياتي. أنا مدين جدا للاتحاد، اللاعبين، الجهاز الفني وأنصار المنتخب الذين منحنوني فرصة عيش تجربة ساحرة".

في المقابل، جاء في البيان أن ديالو "شكر تييري هنري على العمل الكبير الذي قام به على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي".

وتابع "بطبيعة الحال، نأسف لهذا القرار لأن تييري هنري نجح في بلوغ الهدف الذي وضعناه له من خلال حصد الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية وذلك للمرة الأولى منذ 40 عاما وذهبية أولمبياد لوس انجليس".

وختم قائلا "بعدما تابعته طوال هذه الحملة، شهدت بنفسي احترافه الكبير وصرامته وحبه للقميص الأزرق".