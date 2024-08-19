شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة منتظرة بين حسين لبيب وزيزو لحسم مصيره مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال الساعات المقبلة، جلسة مصيرية مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، ووالده، لحسم مستقبل اللاعب.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة التى ستعقد بين رئيس الزمالك واللاعب فى حضور والده، الحديث عن مصير "زيزو" مع القلعة البيضاء، حيث سيقدم حسين لبيب عرضًا لتجديد تعاقد اللاعب، بالإضافة إلى التحدث حول مصير العروض التى تلقاها مؤخرًا.

ورفع العربى القطرى عرض شراء زيزو من الزمالك ليصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى الحصول على خدمات المهاجم السورى عمر السومة لمدة موسم، بعدما كان العرض الأول الذى قدم للزمالك بقيمة 3 ملايين دولار فقط.

كما أن عرض نيوم السعودى مازال قائمًا ولم ينسحب الفريق السعودى من الصفقة، لاسيما وإن نيوم قدم عرضًا بقيمة 5 ملايين دولار، سيتم سدادها على عدة أقساط، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك.

وكان زيزو ووالده عقدوا جلسة أمس الأحد مع حسام المندوه أمين صندوق الزمالك ونيرة الأحمر ورامى نصوحى عضوى مجلس الإدارة، وأبدى مجلس الزمالك تمسكه باللاعب.