شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يناقش مع بابا فاسيليو تشكيل جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو نادي الاتحاد السكندري جلسة مع القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني الجديد لزعيم الثغر من أجل الاتفاق على تشكيل الجهاز المعاون له في تدريب الفريق.



وعلم الخليج 365 أن بابا فاسيليو طلب ضم 3 مساعدين أجانب في الجهاز المعاون له في زعيم الثغر، أحدهم مدرب والآخر مخطط أحمال والثالث محلل أداء، بينما يوجد أكثر من اسم آخر مرشح للتواجد في الجهاز الفني مثل سيد السويركي كمدرب لحراس المرمى.

وأعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعيين القبرصى بابا فاسيليو مديرا فنيا جديدا لزعيم الثغر بدءا من الموسم المقبل، خلفا لأحمد ساري الذي تولى المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم المنقضي.

وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بحضور أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى ومحمد أحمد سلامة ومحمد البحيري أعضاء مجلس الإدارة وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين.

ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على التعاقد مع "فاسيليو" لقيادة فريق الكرة في الموسم الجديد 2024 2025، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وسوف يتم الإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني والإدارى والطبي عقب استقرار المدير الفني عليه خلال الـ 48 ساعة القادمة كل التوفيق والأمنيات الطيبة لـ"بابا فاسيليو" المدير الفني الجديد لزعيم الثغر.