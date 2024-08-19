شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يعود للأهلى بعد انتهاء إعارته إلى المقاولون.. ولجنة التخطيط تقرر مصيره والان مع تفاصيل الخبر

تقرر عودة عمار حمدي لاعب الأهلي إلى ناديه بعد انتهاء إعارة اللاعب إلى نادي المقاولون العرب في الموسم المنقضي، باعتبار أن عقده لا يزال ساريا مع القلعة الحمراء.

وانتهت إعارة عمار حمدي إلى المقاولون العرب، خاصة بعد هبوط ذئاب الجبل إلى دوري المحترفين، حيث كانت الإعارة لمدة موسم واحد.

ومن المقرر أن تحدد لجنة التخطيط بالأهلي موقف عمار حمدي من العودة لصفوف الفريق وقيده في قائمة الموسم الجديد أو إعادة إعارته أو تسويقه من خلال بيعه بشكل نهائي لأيا من الأندية الرابغة في التعاقد معه.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان)، وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي للتطلع نحو منافسات الموسم القادم، وذلك بعد اكتمال مشواره في جميع البطولات خلال الموسم الجاري، والذي تُوج فيه بـ4 ألقاب.

وكان من المقرر أن يستعد الأهلى لمواجهة فاركو غداً الثلاثاء بدور الستة عشر لكأس مصر لولا اعتذار المارد الأحمر عن استكمال البطولة، وكان الأهلي قد أعلن منح مدربه مارسيل كولر وجهازه المعاون فترة راحة بعد حسم الدوري، على أن يتولى سامي قمصان قيادة الفريق لحين عودته.

كما أعلن الأحمر اعتذاره عن عدم استكمال الكأس ومنح اللاعبين الراحة وإرسالهم لمعسكر منتخب مصر مع بدء الأجندة الدولية في أول سبتمبر.

وشهد النادي الأهلي ثورة تغييرات وهيكلة إدارية على مستوى قطاع الكرة، شملت تشكيل لجنة التخطيط وإجراء تعديل على منصب مدير الكرة والإطاحة بمترجم مارسيل كولر ومن قبلهم قبول استقالة محسن صالح عن البقاء في لجنة التخطيط، حيث شهدت التغييرات الجديدة رحيل عضوين وانضمام عضوين جديد وتغيير منصب عضوين آخرين في قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.