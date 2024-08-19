شكرا لقرائتكم خبر عن حراس الزمالك خارج حسابات حسام حسن فى معسكر المنتخب المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استبعاد ثنائي حراسة مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي من المعسكر المقبل، المقرر إقامته بعد أيام قليلة استعدادا لمواجهة كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني على ضم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد بسام لصفوف المنتخب في المعسكر القادم، وفي حال الاكتفاء بثلاثة حراس فقط سيتم المفاضلة بين شوبير وبسام بجانب الشناويين.

تسلم حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، تقارير فنية عن منافسي الفراعنة في المعسكر المقبل، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، برفقة منتخبات كاب فيردي، وبوتسوانا، وموريتانيا.

ويجتمع حسام حسن مع مسؤولي اتحاد الكرة، الأيام المقبلة، من أجل الترتيب لمعسكر الفراعنة المقبل، ومناقشة مواعيد مباريات كأس مصر، في ظل رغبة مسؤولي الجبلاية في إنهاء بطولة كأس مصر يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر بشكل كبير على اللاعبين المحترفين من أجل إرسال الخطابات لأنديتهم خلال الأيام القلية المقبلة، من أجل ضمهم للمعسكر المقبل لتصفيات أمم أفريقيا، حيث سيكون على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأوضح أن حسام حسن قرر ضم محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وأحمد حجازي لاعب نيوم السعودي، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي ومحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي وحمدي فتحي لاعب الوكرة.