شكرا لقرائتكم خبر عن دورى NILE فى 8 إحصائيات.. الأهلى يحصد جائزة اللعب النظيف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

أُسدل الستار على مسابقة الدوري موسم 2023-2024، بعد ماراثون امتد لنحو 11 شهرا، بما يعادل 335 يوماً، شهدت الكثير من المتعة والإثارة، وخاصة في صراع المقدمة، الذي ظل مشتعلاً داخل المربع الذهبي حتى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة، وهو ما أضفى على الدوري نوعاً من التشويق، حيث ظلت الجماهير تترقب بطل تلك النسخة إلى أن نجح النادي الأهلي في حسم الأمر.

ونجح النادي الأهلي في حصد جائزة اللعب النظيف باعتباره أقل الفرق حصولاً على البطاقات الصفراء في دورى الموسم المنقضي، كما أن لاعبي الأهلي لم يتلقوا أي بطاقات حمراء خلال ذلك الموسم.



احصائيات الدوري

ـ استمر لـ 335 يوما

ـ عدد المباريات: 306 مباريات

ـ الأهلي أطول سلسلة انتصارات: 21 فوزا متتاليا

ـ البطاقات الصفراء: 1230 بطاقة

ـ البطاقات الحمراء 64 بطاقة

ـ الأهداف: 730 هدفاً

ـ الأهلي يتوج بجائزة اللعب النظيف: 44 إنذاراً وبطاقة حمراء واحدة

ـ الجونة الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء: 89 إنذاراً و4 كروت حمراء