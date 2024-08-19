شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لكأس مصر تحت قيادة أندريه بيكى وأحمد مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة، جاء ذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، عقب مواجهة بلدية المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقاد تدريبات الفريق أندريه بيكي المدرب العام، وأحمد مجدي المدرب المساعد، وذلك بسبب سفر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني إلى البرتغال لقضاء فترة الإجازة هناك لزيارة أسرته.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، قد أكد أن الفريق سيشارك في كأس مصر، حيث يلتقى الفريق مع طلائع الجيش بعد غد، الأربعاء.

وقال سالم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سنشارك في مسابقة كأس مصر، ولم نعلن خلاف ذلك، كما أن الفريق يستعد للمشاركة فى المباراة المقبلة أمام الطلائع بدور الـ 16 للبطولة".

وأضاف المتحدث الرسمي للزمالك، أن الفريق يستعد بقوة للمباراة لتقديم أفضل مستوى فى المسابقة.