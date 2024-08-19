شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دبش يعلن استمراره مع المصري فى بطولة الكأس رغم انتهاء تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد دبش مدافع النادي المصري استمراره مع الفريق البورسعيدي الفترة المقبلة وذلك رغم انتهاء تعاقده مع النادي، الذي امتد من 2022 وحتى 30 يونيو 2024.

وكتب دبش عبر حسابه على انستجرام، "ذَلِكَ فَضْلَ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بعد نهاية الدوري الشاق والطويل بفضل الله حصولنا علي المركز الرابع عن جداره واستحقاق ومشاركتنا في البطوله الافريقيه كل الشكر لمجلس ادارتنا وجهازنا الفني والاداري وجمهورنا العظيم وكل التقدير والاحترام لكل زملائي اللاعبين الذين لم يبخلوا مجهود لإسعاد جماهيرهم وتحقيق طموحات مجلس الإدارة والجهاز الفني في الختام : الموسم لم ينته بعد".

قدم النادي المصري موسماً استثنائياً تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، والذي نجح في موسمه الأول مع الفريق في ضم صفقات قوية وحجز المقعد الرابع بالمربع الذهبي ومناطحة الكبار، والفوز بتأشيرة التأهل للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليعيد أمجاد أبناء المدينة الباسلة.

وأنهى النادي المصري مسابقة الدوري في الموسم الجاري محتلاً المركز الرابع في المربع الذهبي، برصيد 55 نقطة، خلف نادي الزمالك صاحب الـ 56 نقطة، وخاض المصري 34 مباراة فاز خلالها في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلوا 39.