شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد ينتظم فى مران الزمالك وجلسة بين بيكى ومجدى واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً للفترة المُقبلة.

جاء ذلك، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها حسام عبد المجيد، بعد مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس الأخيرة.

وشارك حسام عبد المجيد في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، حيث خاض الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية والفنية بشكل طبيعي.

وعقد أندريه بيكي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحمد مجدي المدرب المساعد، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش المران، وطلب بيكي ومجدي من اللاعبين، التركيز الشديد والعمل بكل قوة خلال التدريبات استعداداً للفترة المُقبلة.

وحرص الثنائي على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين، في إطار البرنامج التدريبي المخصص لتجهيزهم بالشكل الأمثل.

ووضع الجهاز الفني برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً خاصاً للاعبين الذين شاركوا في مباراة بلدية المحلة الأخيرة بشكل أساسي، وخاضت هذه المجموعة، العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب، بجانب مران استشفائي داخل صالة الجيمانيزيوم.

واكتفت هذه المجموعة، بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون المشاركة في باقي فقرات المران، وفقاً للبرنامج التدريبي المخصص لهم.

وقاد أحمد عبد العزيز "بوكس" مدرب حراس مرمى فريق الشباب مواليد 2007 بنادي الزمالك، تدريبات الحراس بالفريق الأول، جاء ذلك، بسبب سفر لويس فيستني مدرب حراس المرمى بالفريق الأول، إلى بلاده لقضاء فترة الإجازة هناك مع أسرته. وخاض ثلاثي الشباب، أحمد جمال ويوسف حمادة وعمر عبد العزيز، التدريبات تحت قيادة أحمد عبد العزيز "بوكس". وأدى محمود الشناوي حارس المرمى، تدريبات تأهيلية واستشفائية دون المشاركة في المران الجماعي، بسبب المشاركة في مباراة بلدية المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.