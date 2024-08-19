شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقبل وفدا من الجيل السعودى برئاسة عمر بن مبارك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلى، وفد نادي الجيل السعودي برئاسة عمر بن مبارك بوعركة رئيس النادي، وأحمد بن إبراهيم صائم نائب الرئيس فى الإسماعيلية، فى إطار التعاون بين الفريقين.

وتبادل نصر أبو الحسن مع رئيس نادى الجيل السعودى قمصان الناديين ودرع الإسماعيلى، كما تفقد الوفد ملعب الإسماعيلية وأرجاء النادى.



الاسماعيلى



الاسماعيلى

على جانب آخر، يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بفندق النادى.

ويعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري لحصد تذكرة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وتخطى الإسماعيلى عقبة القناة بهدفين مقابل هدف في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر التي يتطلع لحصد لقبها الذى تُوج به مرتين سابقتين.