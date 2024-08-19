شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة العودة أمام بطل زنجبار بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام جي كيه يو بطل زنجبار في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة اللقاء في الثامنة من مساء السبت 24 أغسطس الجاري، على استاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة طاقم حكام من السنغال بقيادة الحكم الحاج أمادو، والمساعد الأول جبريل كامارا، والمساعد الثاني نوها بانجاورا، والحكم الرابع عيسى سي.

ويراقب المباراة، سينون فيليب من سيشيل، ومراقب الحكام، فيكتور ميجيل جوميز من جنوب أفريقيا.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز على بطل زنجبار ذهابا بستة أهداف دون مقابل على استاد الدفاع الجوي، بعدما قرر الكاف إقامة المباراتين بالقاهرة.