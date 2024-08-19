شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أحمد عبد القادر فى موسمه الأخير مع الأهلي قبل انضمامه إلى قطر القطري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي قطر القطري تعاقده مع أحمد عبد القادر جناح الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه في الدوري القطري.

وانضم عبد القادر إلى قطر القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد دون وجود بند يمنح النادي القطري أحقية شراء لاعب الأهلي عقب نهاية الموسم الجديد.

ونستعرض أرقام عبد القادر مع الأهلي في آخر موسم له بالقميص الأحمر قبل الانتقال إلى قطر وفقا لموقع "ترانسفيرماركت":

شارك عبد القادر مع الأهلي في 23 مباراة ما بين 18 مباراة في الدوري المصري و4 في دوري أبطال أفريقيا ومباراة في الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وسجل 3 أهداف خلال الموسم الأخير مع الأهلي، بواقع هدفين في الدوري في شباك الزمالك وزد، وهدف فى دوري أبطال أفريقيا، وصنع هدفين آخرين وحصل على 3 كروت صفراء، ولعب 945 دقيقة.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى نادي قطر على إعارة اللاعب موسماً مقابل 550 ألف دولار، بخلاف 50 ألف دولار "بونص" يحصل عليها الأهلي حال مشاركة اللاعب وتسجيل وصناعة الأهداف.

وقالت صحيفة "الراية " القطرية، إن انضمام أحمد عبد القادر يساهم فى تعزيز خط وسط الفريق في الفترة المُقبلة ليكون بديلًا للبرازيلي برونو تاباتا الذي انتهت إعارته للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبد القادر اجتاز الكشف الطبي في مستشفى سبيتار وينضم لتدريبات الفريق خلال ساعات استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الشمال المقررة الخميس المقبل باستاد البيت، فى الجولة الثالثة للدوري القطرى.