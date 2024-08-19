شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: طفرة ونهضة شاملة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن الطفرة التى حدثت فى الرياضة المصرية حيث أكد أنه بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحققت طفرة ونهضة شاملة غير مسبوقة في كافة مجالات العمل، حيث عملت الدولة المصرية من كافة أجهزتها علي إعادة تنظيم وبناء الدولة المصرية على أسس مستدامة (الجمهورية المصرية الجديدة).

وقال أن ملف السياسة الخارجية، حققت فيه الدولة توازن فى العلاقات والمواقف والأزمات السياسية، ومكانة عربية وإقليمية وإفريقية ودولية غير مسبوقة.

وأضاف أن هناك نهضة اقتصادية وتنمية مستدامة، بإقامة 22 مدينة ذكية منها العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة مترامية للطرق ووسائل المواصلات الذكية حفر قناة السويس الجديدة.

وأضاف أن الدولة حلت مشكلات مزمنة مثل الإسكان وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والرصف وغيرها، ومواجهة أزمات عالمية مثل انتشار كورونا والحروب الدولية من خلال أداء اقتصادي متوازن يحافظ علي مسارات الحياة المعيشية للمواطن واستمرار معدلات الإنجاز.

أشار إلي تطوير منظومة التعليم و برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بناء الإنسان، التأمين الصحى، القضاء على فيروس سي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن قطاعي الشباب والرياضة شهدا طفرة كبيرة وإنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث حدثت ثورة رياضية حقيقية وتدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين، بجانب بناء الإنسان المصرى، وهو ضمن خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الوزارة في استراتيجيتها الهادفة إلى رياضة بمفهوم جديد حريص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء إنسان عصري يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد.

وأضاف أن الانجازات التي حققتها الوزارة هي إنجازات للدولة المصرية في ضوء رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لنرى سوياً مصر الحديثة في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة، مقدماً الشكر والتقدير للسيد الرئيس على الدعم اللامحدود للشباب والرياضة.

مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية باتت متميزةً على مستوى العالم في مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطال مصر لأداء مميز يبهر الجميع، ويعكس مدى التقدم والتطور الذى لحق بالرياضة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء مصر في مختلف المجالات وبرامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الانسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية وتعزيز وتطوير المشاركات المصريه في البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي.