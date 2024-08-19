شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبو زيد وحسن حمدى وأبو ريدة أول الحاضرين لعزاء نجل محمود طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وإكرامي الشحات وإيهاب لهيطة وضياء السيد، على حضور عزاء حسن نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، اليوم، الإثنين، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما حضر كل من: هشام العامري وعزيز الشافعي وأسامة عرابي وحسن صقر وياسر ريان وممدوح الشيشتاوي وهاني شكري وحازم الهواري ومجدي أبوفريخة ومحمد عمارة وثروت سويلم وزكريا عزمي وأحمد مجاهد وخالد الدرندلي.

وتوفى نجل محمود طاهر الجمعة الماضى، وتم تشييع الجثمان من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس السبت.

وظهر المهندس محمود طاهر مُتأثراً بشكل واضح خلال تشييع جثمان نجله حسن، وظهر الحزن على وجهه أثناء استقبال الحضور قبل تشييع جثمان.

وتوفى حسن محمود طاهر، نجل رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة فى منطقة التجمع مساء الجمعة، ويقام العزاء اليوم، الإثنين، بمسجد المشير طنطاوي.



ابو ريدة وحازم الهواري



جانب من العزاء



طاهر أبو زيد في العزاء