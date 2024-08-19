شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر يعيد 3 مواجهات خلال أسبوع من مباريات الدورى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت مباريات دور الـ16 فى بطولة كأس مصر، 3 مواجهات لم يمر عليها أسبوع من مباريات دورى nile التى أسدل الستار عليها بعد عام كامل من المنافسة والتى توج بلقبها الأهلى للمرة الـ44 فى تاريخه.

ومنحت مباريات كأس مصر الفرصة لبعض الأندية لرد الاعتبار أمام نفس المنافسين الذين تفوقوا عليهم فى بطولة الدورى، ونستعرضها فى التقرير التالى:

الإسماعيلى مع سموحة

يواجه فريق الإسماعيلى غدا الثلاثاء، فريق سموحة مجددا فى دور الـ16 من كأس مصر بعد سقط أمامه يوم الجمعة الماضية بهدفين نظيفين فى بطولة الدورى، فى المباراة التى خاضها الدراويش بفريق 2005 لانشغال الفريق الأول بمواجهة الاتفاق السعودى الودية السبت الماضى، وستكون الفرصة أمام الإسماعيلى لتعويض هذه الخسارة.

سيراميكا مع زد

وفى نفس الدور يلتقى فريق سيراميكا مع زد مجددا بعد 3 أيام فقط من مواجهة الأسبوع الأخير من الدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، فى المباراة التى خاضها الفريقان بالبدلاء، وستكون مباراة الأربعاء فرصة لكلا الفريقين لإثبات الأفضلية.

الزمالك مع الطلائع

وعلى نفس المنوال، سيكون فريق الزمالك أمام فرصة ذهبية لرد الاعتبار أمام طلائع الجيش الذى سقط أمامه بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الأربعاء الماضى، ولكن سيواجه الزمالك عقبة صعبة لأن جوميز منح اللاعبين الأساسيين إجازة كما سافر إلى البرتغال، وسيخوض الزمالك المباراة بالناشئين.