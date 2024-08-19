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الألماني إيلكاي غوندوغان يُعلن اعتزاله الدولي 

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الرياص - اسماء السيد - برلين : أعلن لاعب الوسط قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم إيلكاي غوندوغان اعتزاله الدولي الإثنين عن 33 عاماً، مُعلّلا قراره إلى شعوره "ببعض الإرهاق" وفقا لما كتبه على حسابه عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا). 

وأضاف لاعب الإسباني في رسالته "أنا فخور جدا بأنني لعبت 82 مباراة دولية مع منتخب بلادي"، مشيرا إلى أن "اللحظة الأبرز" في مسيرته كانت قيادة المنتخب في كأس أوروبا 2024 التي أقيمت هذا الصيف على الأراضي الألمانية.

وتابع "بعد أسابيع من التفكير، توصّلت إلى قناعة بأن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني".

وكان غوندوغان، نجم بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي الإنكليزي سابقا، ضمن تشكيلة المدرب يوليان ناغلسمان التي خرجت من الدور ربع النهائي في البطولة الأوروبية على يد إسبانيا البطلة 1 2 بعد التمديد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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