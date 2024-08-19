الامارات | محكمة الجنايات تصدم نجم الزمالك في جلسة محاكمته بتهمة القتل والمخدرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت محكمة جنايات مطروح إخلاء سبيل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، على خلفية قتل أحد الأشخاص بالخطأ دهسا، أثناء قيادته سيارة تحت تأثير المخدرات.

حيث انعقدت اليوم في المحكمة أولى جلسات محاكمة اللاعب المصري المتهم بقتل أحد الأشخاص بالخطأ دهسا،

ومن داخل المحكمة قال ممثل النيابة العامة إن المتهم قام بدهس المجني عليه "أحمد السيد الشبكي" على طريق الساحل، وهو يقود سيارته تحت تأثير مخدر جوهر الحشيش، وتجاوزه الحد الأقصى للسرعة، ما تسبب في تناثر أشلاء المجني عليه.

وقام القاضي بتوجيه سؤالا إلى أحمد فتوح عن تعاطيه المخدرات، لينكر اللاعب هذا الاتهام.

وأكد فتوح في دفاعه الذي تناولته الصحف المواقع المصرية، أنه لم يتعمد قتل المتوفى، ولم يقصد التسبب في وفاته.

وقال اللاعب وهو داخل قفص الاتهام: "أنا لا أتناول المواد المخدرة، ولم أكن أقصد دهس المجني عليه، وأعتذر لأسرته، وما حدث هو قتل خطأ فقط".

وطالب محامي المتهم من هيئة المحكمة إخلاء سبيل موكله على ذمة القضية بكافة الضمانات، وذلك لأنه العائل الوحيد لوالديه المسنين، وحتى يتفاوض مع أسرة الضحية من أجل التصالح.

ولكن المحكمة قررت تأجيل جلسة محاكمة أحمد فتوح إلى يوم 16 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس اللاعب.

ويحاكم اللاعب الدولي أحمد فتوح في الوقت الحالي، بتهمة تعاطي المخدرات أثناء قيادة سيارته، مما تسبب في وفاة المجني عليه أحمد السيد الشبكي.

وقد جرى إلقاء القبض على فتوح وإحالته للنيابة العامة، فجر الأحد الماضي، إثر حادث سير على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.