اتحاد الكرة يقرر تأهل فاركو بعد انسحاب الاهلي في كأس مصر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى نادي فاركو اليوم الإثنين بعد انسحاب الاهلي من المباراة التي كانت مقررة بينهما غدًا الثلاثاء في كأس مصر.

وأبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم مسئولي نادي فاركو بإلغاء مباراته ضد الاهلي بعد انسحاب الأخير من اللقاء بشكل رسمي.

وبناءً عليه فقد تقرر صعود فريق فاركو إلى دور ربع نهائي بطولة كأس مصر لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وكان اتحاد الكرة المصري قد كشف عن مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر حيث تقام في الفترة من 8 أغسطس حتى 21 من الشهر ذاته.

واعترض الاهلي على مواعيد مباريات كأس مصر وهو ما جعله يقرر الانسحاب من المنافسة.