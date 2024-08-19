حسام حسن يفاجئ رمضان صبحي قبل تصفيات أمم أفريقيا 2025

يدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ضم رمضان صبحي، لاعب بيراميدز إلى معسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 6 و10 سبتمبر 2024، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وأفادت تقارير صحفية، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، ضمن القائمة الأولية التي اختارها للتواجد في معسكر الفراعنة المقبل.

وأوضحت التقارير، أنه سيتم حسم أمر تواجد رمضان صبحي في القائمة النهائية خلال الاجتماع النهائي لاختيار القائمة النهائية لمعسكر المنتخب القادم استعدادًا لمواجهتي فيردي وبوتسوانا.

وسيلاقي الفراعنة منتخبي كاب فيردي وبوتسوانا، يومي 6 و10 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وقاد رمضان صبحي فريقه بيراميدز، للفوز على نظيره جي كي بطل زنزبار بستة أهداف نظيفة، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.