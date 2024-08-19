جوندوجان يعلن اعتزاله دوليًا

أعلن إلكاي جوندوجان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا رسميًا، اليوم الإثنين.

وقال جوندوجان في بيان رسمي: “إلى كرة القدم الألمانية العزيزة، بعد بضعة أسابيع من التفكير، توصلت إلى قرار أنه حان الوقت لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني”.

وتابع: “أنظر بفخر كبير إلى 82 مباراة دولية لعبتها لوطني – وهو رقم لم أكن أحلم به عندما قدمت أول ظهور لي مع المنتخب الوطني في عام 2011”.

واستكمل: “كانت أبرز لحظة بالنسبة لي هي الشرف الكبير الذي نلته عندما قُدت المنتخب كقائد في اليورو التي استضافتها بلادنا الصيف الماضي! بعد سنوات عديدة، نجحنا أخيرًا في جعل الأمة تشعر بالفخر مرة أخرى – وأنا سعيد جدًا لأنني كنت جزءًا من ذلك”.

وأضاف: “لكن حتى قبل البطولة، شعرت ببعض الإرهاق في جسدي، وأيضًا في ذهني، مما جعلني أفكر في الأمر. ولم تقل المباريات على مستوى الأندية أو المنتخبات”.

وأشار جوندوجان: “سأظل بالتأكيد مشجعًا لهذا المنتخب الوطني وآمل بشدة أن يستمر الاتجاه التصاعدي معًا – ولا يوجد ما يمنع أن نكون من بين المرشحين الأقوياء للقب في كأس العالم 2026”.

واختتم نجم برشلونة: “لدينا مدرب رائع، فريق قوي حقًا وروح جماعية ممتازة، شكرًا لكل الجماهير، العاملين، المدربين وزملائي اللاعبين الذين رافقوني في هذا الطريق، لقد كان شرفًا لي! شكرًا، ألمانيا!”.